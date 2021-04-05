Хачанов опустился на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 5 апреля. Россиянин Карен Хачанов опустился с 22-го на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев - восьмое, Аслан Карацев опустился с 27-го на 28-е место. Немец Александр Зверев опередил швейцарца Роджера Федерера и теперь занимает шестую строчку.

Рейтинг ATP от 5 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 963 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 030

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 660

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 040

6 (7). Александр Зверев (Германия) - 6 125

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 875

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 400

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 720

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 453...

24 (22). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...

28 (27). Аслан Карацев (Россия) - 1 918.