Касаткина поднялась на пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 5 апреля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 42-й на 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, которая занимает 34-е место в рейтинге.

Представительница Канады Бьянка Андрееску переместилась на шестое место, белоруска Арина Соболенко - на седьмое. Они опередили американку Серену Уильямс и чешку Каролину Плишкову. Нидерландка Кики Бертенс вернулась в первую десятку, обогнав чешку Петру Квитову.

Рейтинг WTA от 5 апреля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 985;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 965;

4 (4). София Кенин (США) - 5 915;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 750;

6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;

7 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 085;

8 (7). Серена Уильямс (США) - 4 850;

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 660;

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4 490...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 955;

35 (35). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 865...

37 (42). Дарья Касаткина (Россия) - 1 745...

38 (37). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 740...

40 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 715...

73 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

75 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 1061...

87 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) - 934...

96 (99). Варвара Грачева (Россия) - 863.