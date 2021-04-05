Овечкин отметил игру вратаря "Вашингтона" Самсонова в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

В ночь на понедельник "Вашингтон" в гостях победил "Нью-Джерси" со счетом 5:4. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 725-й в регулярных чемпионатах. Самсонов отразил 35 из 39 бросков.

"У соперника было много шансов забить, но я думаю, что Сэмми сегодня было не остановить, - сказал Овечкин. - Очевидно, что он подарил нам победу. Мы отреагировали, когда они забили гол, перегруппировались, затем вышли вперед со счетом 3:1 и снова позволили сопернику вернуться в игру, но, как я уже сказал, Сэмми сегодня был очень хорош".

Самсонов в нынешнем сезоне провел 13 матчей, в которых одержал девять побед, в среднем пропуская 2,87 шайбы за игру и отражая 89,6% бросков.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 54 очка в 38 матчах. В следующем матче "Вашингтон" 7 апреля в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".