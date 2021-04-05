Легкоатлетка Клишина рассказала о ближайших турнирных планах

ТАСС, 5 апреля. Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина выступит на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Осло. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instgram.

Этап в Риме состоится 4 июня, в Осло - 10 июня.

"Летим навстречу новой неделе, новым идеям, планам и мечтам, всем сил и побольше энергии. Кстати, о моих планах - следующий старт, скорее всего, проведу в мае в штатах, а далее буду прыгать на Бриллиантовой лиге", - написала Клишина, добавив что 13 июня выступит на турнире в Твери.

В марте Клишина выступила на турнире во Флориде, где показала второй результат сезона в мире, этот турнир стал первым для россиянки с июля 2019 года. Тогда она стала первой на чемпионате России в Чебоксарах.

Клишиной 30 лет, она также является двукратной чемпионкой Европы в помещении, победительницей командного чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионата Европы, а также чемпионкой Универсиады в Казани.