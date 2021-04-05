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Мировой футбол

Тренер сборной Белоруссии по футболу покинул пост после поражения со счетом 0:8

Михаил Мархель подал в отставку после крупнейшего поражения команды в истории

ТАСС, 5 апреля. Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Отмечается, что стороны приняли взаимное решение расторгнуть контракт.

"Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси. Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения", - заявил Мархель.

30 марта в рамках квалификации чемпионата мира сборная Белоруссии потерпела крупнейшее поражение в истории, уступив на выезде бельгийцам со счетом 0:8.

Мархель возглавлял национальную команду с июня 2019 года.

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