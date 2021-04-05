Российские керлингисты обыграли команду Японии в матче чемпионата мира

ТАСС, 5 апреля. Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:5 обыграла команду Японии в шестом матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Россияне одержали пятую победу на турнире. В первом матче турнира сборная России со счетом 8:5 обыграла команду Нидерландов, во втором - команду Южной Кореи (9:3), в третьем - команду Китая (10:6), затем уступили шведам (7:8) и обыграли немцев (6:4).

Следующую встречу российские спортсмены проведут в ночь на вторник против сборной Швейцарии.

В рамках предварительного этапа чемпионата мира 14 команд проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Турнир завершится 11 апреля. Чемпионат мира 2020 года был отменен из-за пандемии, действующим чемпионом является сборная Швеции, лучший результат сборной России - девятое место на предыдущем первенстве.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиян не будет исполняться гимн России.