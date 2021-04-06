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НХЛ

Две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

"Филадельфия" одержала первую в сезоне победу над "Бостоном"
Иван Проворов AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 6 апреля. "Филадельфия" обыграла "Бостон" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Трэвис Конечны (11-я минута), Шон Кутюрье (47), Трэвис Санхейм (64). У проигравших шайбы забросили Карсон Кульман (18), Патрис Бержерон (21).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал две голевые передачи, набрав 20 очков (шесть голов + 14 передач) в 37 матчах текущего сезона.

Команды сыграли друг с другом в шестой раз за сезон, "Филадельфия" одержала первую победу над "Бостоном" и занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 41 очко в 37 матчах. "Бостон" находится на четвертой позиции с 44 очками за 35 игр. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Филадельфии.

В других матчах игрового дня "Монреаль" на своей площадке обыграл "Эдмонтон" (3:2, в овертайме), "Виннипег" дома победил "Оттаву" (4:3), нападающие гостей Артем Анисимов и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами.

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