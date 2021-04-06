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Футбол во Франции

СМИ: ПСЖ готов продать летом Мауро Икарди

Претендентами на игрока являются итальянские "Ювентус", "Наполи" и "Рома"
Мауро Икарди (в центре) EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ
Описание
Мауро Икарди (в центре)
© EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ

ТАСС, 6 апреля. Французский футбольный клуб ПСЖ готов прекратить сотрудничество с нападающим Мауро Икарди. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, аргентинец может быть продан уже летом. Претендентами на игрока являются итальянские "Ювентус", "Наполи" и "Рома".

Контракт 28-летнего игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Икарди выступает за ПСЖ с лета 2020 года. До этого он представлял итальянские "Сампдорию" и "Интер". В составе сборной Аргентины на счету нападающего восемь игр и один гол.

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