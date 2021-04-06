{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Киберспорт

В финале чемпионата России по киберспорту примут участие 60 человек

Турнир пройдет 22-23 мая в Челябинске

ТАСС, 6 апреля. Участие в финальном этапе чемпионата России по киберспорту примут 60 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 23 мая. Мероприятие пройдет со зрителями. В пресс-службе уточнили, что заполняемость составит 75% от вместимости Дворца спорта "Юность", где состоится финал чемпионата.

"60 участников ожидается на финальном этапе чемпионата", - сказал собеседник агентства, уточнив, что отборочные туры еще продолжаются и во всем турнире принимают участие порядка 20 тыс. человек.

Киберспортсмены будут соревноваться в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL - The Game. Призовой фонд превышает 3,5 миллиона рублей.

Теги
Киберспорт
НХЛ
Фетисов надеется, что олимпийскому чемпиону Гусеву удастся найти свою команду в НХЛ
В четверг "Нью-Джерси" выставил Гусева на драфт отказов, но россиянина не забрал ни один клуб
Фетисов надеется, что олимпийскому чемпиону Гусеву удастся найти свою команду в НХЛ
Читать полностью