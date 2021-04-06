В финале чемпионата России по киберспорту примут участие 60 человек

ТАСС, 6 апреля. Участие в финальном этапе чемпионата России по киберспорту примут 60 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 23 мая. Мероприятие пройдет со зрителями. В пресс-службе уточнили, что заполняемость составит 75% от вместимости Дворца спорта "Юность", где состоится финал чемпионата.

"60 участников ожидается на финальном этапе чемпионата", - сказал собеседник агентства, уточнив, что отборочные туры еще продолжаются и во всем турнире принимают участие порядка 20 тыс. человек.

Киберспортсмены будут соревноваться в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL - The Game. Призовой фонд превышает 3,5 миллиона рублей.