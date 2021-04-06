Госпитализированный хоккеист "Авангарда" Емелин находится в стабильном состоянии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госпитализированный защитник омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Алексей Емелин находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Ранее издание "Бизнес Online" сообщило, что Емелин находится в Республиканской клинической больнице Казани в тяжелом состоянии, ему поставлен диагноз "токсический шок печени".

"Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча [полуфинальной серии плей-офф с "Ак Барсом"] в Казани и был госпитализирован, - говорится в заявлении генерального менеджера команды Алексея Волкова. - Сейчас у игрока стабильное состояние, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду".

Волков также обратился к СМИ с просьбой не давать неподтвержденную информацию о состоянии здоровья хоккеиста.

Емелину 34 года, в регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка. "Авангард" ведет в серии полуфинала Кубка Гагарина против "Ак Барса" со счетом 2-0.