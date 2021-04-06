Замминистра спорта РФ Кадыров назвал перспективным развитие керлинга в Курганской области

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Развитие керлинга является перспективным в Курганской области и может привлечь большое число детей. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров во время рабочей поездки в Курган.

"Обсудили [с региональным правительством] вопросы развития керлинга, его перспектив, я уверен, что этот олимпийский вид спорта привлечет большое количество детей - керлинг будет расти, развиваться. Главное, чтобы было желание и стремление, а мы видим, что оно есть в регионе - у руководства, людей, отвечающих за спорт, керлинг, у энтузиастов. Конечно, движение будет. Безусловно, нужны инфраструктура, специалисты, методики - что-то есть, что-то в работе, что-то еще будет", - сказал он.

В пресс-службе губернатора добавили, что глава области Вадим Шумков попросил Кадырова рассмотреть возможность перенести на 2023 год заложенное на 2024 год выделение средств на строительство новой ледовой арены по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", чтобы построить объект быстрее (начало строительства запланировано на 2023 год). "По словам первого заместителя министра спорта, этот вопрос необходимо рассмотреть дополнительно, но если будет проект и готовый участок земли, вероятность положительного решения выше", - уточнили в правительстве.

Пока в регионе функционируют три крытые ледовые арены - две в Кургане и одна в Шадринске. Также в 2020-2021 годах в зимний период были залиты 130 катков. В пресс-службе отмечают со ссылкой на президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, что в регионе есть инвесторы, которые готовы помочь керлингистам с оборудованием, оплатой работы тренеров.

"Сейчас спортсмены занимаются на улице, как 500 лет назад, когда этот вид спорта только зародился. Просьба рассмотреть возможность занятий на крытой арене", - в то же время сказал Свищев главе региона.