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Лига Европы

УЕФА временно дисквалифицировал обвиненного в расизме защитника "Славии" Куделу

Футболист пропустит первую встречу 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала"

ТАСС, 6 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил защитника чешской "Славии" Ондржея Куделу от участия в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против английского "Арсенала" в связи с продолжающимся расследованием в его отношении. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Кудела обвиняется в оскорблении на расовой почве. Эпизод произошел в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" (2:0). По словам главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, Кудела допустил расистские высказывания в адрес футболиста шотландского клуба Глена Камара.

19 марта "Спарта" выступила с официальным заявлением, в котором было подчеркнуто, что Кудела был избит Камарой после матча в подтрибунном помещении.

Первый матч 1/4 финала между "Славией" и "Арсеналом" пройдет 8 апреля в Лондоне. Начало встречи - 22:00 мск. Участие Куделы в матче не планировалось из-за болезни.

Куделе 34 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах за чешский клуб в разных турнирах и забил пять голов.

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