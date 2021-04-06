Минспорт и РФС заключили соглашение с Кировской областью о развитии футбола

ТАСС, 6 апреля. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Кировской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"К концу 2024 года в области появится более 10 новых инфраструктурных объектов, среди которых малоформатный футбольный манеж, стадион вместимостью более 1 500 мест, два полноразмерных поля и две мини-футбольные площадки с искусственным покрытием, а также 5 многофункциональных дворовых площадок. Совместно с нашими партнерами по соглашению мы модернизируем систему подготовки резерва и создадим условия для того, чтобы способные футболисты могли проявить себя на профессиональном уровне, не покидая родного региона, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Мы рассчитываем, что к 2024 году в Кировской области появится профессиональный клуб. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в регионе, продвижению здорового образа жизни и выявлению перспективных спортсменов".

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в регионе планируется запуск школьной футбольной лиги, а также соревнований среди дворовых команд. "В рамках соглашения мы продолжим развитие массового футбола в Кировской области. Планируется запуск школьной футбольной лиги, которая вместе с любительскими турнирами станет частью региональной экосистемы футбола, - сказал Дюков. - Будут регулярно проводиться фестивали и мастер-классы с участием известных футболистов. В рамках соглашения мы также планируем готовить в области новых квалифицированных тренеров и судей".

"Подписание соглашения будет способствовать формированию здорового образа жизни, пропаганде футбола среди детей и молодежи. Этот документ поможет одной из ведущих региональных спортивных школ получить статус детского футбольного центра и стать ключевым элементом системы подготовки спортрезерва. К 2024 году вершиной системы сможет стать формирование профессиональной команды. Общеобразовательные школы, вузы и учреждения среднего профессионального образования смогут принять участие в новых масштабных соревнованиях - школьной и студенческой футбольных лигах, доступных как для юношей, так и для девушек", - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.