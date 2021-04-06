Матчи 25-го тура чемпионата России по футболу будут посвящены Дню космонавтики

ТАСС, 6 апреля. Игры 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены Дню космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что перед каждым матчем 25-го тура состоится церемония в память о подвиге космонавта Юрия Гагарина. Встречи будут начинаться с реплики "Поехали!".

25-й тур стартует 10 апреля матчем между подмосковными "Химками" и "Тамбовом". 12 апреля он завершится игрой ЦСКА против волгоградского "Ротора".

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.