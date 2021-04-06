Байсултанов отметил высокий уровень инфраструктуры центра тестирования ГТО в Башкирии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов с рабочим визитом посетил региональный центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Республике Башкортостан. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Посол ГТО Максим Чудов на встрече с Байсултановым рассказал об инфраструктуре спорткомплекса, позволяющей принимать нормативы практически по всем видам испытаний. Отмечается, что благодаря системе бонусов для обладателей знаков отличия ГТО, которые использует спорткомплекс, количество привлеченных к систематическим занятиям физкультурой за последнее время в Уфе существенно увеличилось.

"Возрождение комплекса ГТО продолжает быть ключевым звеном в физическом воспитании населения, и необходимость повышения доступности центров тестирования, решение вопросов их обеспеченности спортивным инвентарем, штатными единицами остается приоритетной задачей на сегодняшний день. Рад, что руководство Башкортостана уделяет активное внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. В центре тестирования отличная инфраструктура и настоящая спортивная энергетика", - сказал Байсултанов.

В рамках визита состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО, знак отличия 9-й ступени Байсултанов вручил директору организации "Военно-спортивный фонд - Башкортостан" Сергею Степанову.

На федеральном интернет-портале комплекса ГТО www.gto.ru от Республики Башкортостан зарегистрированы 519 986 человек или 13,94% от общей численности населения региона в возрасте от 6 лет и старше. За период с апреля 2015 года по декабрь 2020 года в выполнении нормативов ГТО приняли участие 264 303 человека, что составляет свыше 50% от общего числа зарегистрированных участников. Всего нормативы выполнили 101 246 жителей, из которых 30 332 человека получили бронзовый знак отличия, 36 348 человек - серебряный, а 34 576 - золотой.