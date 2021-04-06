Кирпичникова с рекордом победила на дистанции 1 500 м вольным стилем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Анастасия Кирпичникова заняла первое место в заплыве на 1 500 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Кирпичникова преодолела дистанцию за 15 минут 58,98 секунды, обновив рекорд России в этой дисциплине, второе место заняла 16-летняя Александра Хайлова (16.38,77), третье - Яна Курцева (16.55,28). Кирпичникова получила путевку на Олимпиаду в Токио, так как выполнила квалификационный норматив (16.32,04). В каждой индивидуальной дисциплине на Играх страну могут представить не более двух спортсменов.

В женском заплыве на 200 м вольным стилем чемпионкой России стала Вероника Андрусенко (1.57,97), серебряную награду завоевала Анастасия Гуженкова (1.58,34), бронзовую - Анна Егорова (1.58,77). На дистанции 200 м комплексным плаванием золото завоевала Анастасия Сорокина (2.13,12), серебро у Александры Денисенко (2.13,79), обладателем бронзы стала Мария Асташкина (2.14,05).

В мужском заплыве на 200 м баттерфляем победу одержал Александр Кудашев (1.55,40), второе место занял Александр Прибыток (1.56,82), третье - Егор Павлов (1.57,14). В мужской эстафете 4 по 200 м вольным стилем победила команда Москвы в составе Даниила Шаталова, Михаила Довгалюка, Никиты Данилова и Николая Снегирева (7.12,21), второе место заняли представители Республики Татарстан Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Эрнест Максумов и Александр Кубасов (7.16,14), третьими стали петербургские пловцы (Даниил Косенков, Александр Федоров, Алексей Ртищев, Александр Чикнайкин; 7.18,81).

Кирпичниковой 20 лет, в 2019 году она представляла Россию на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее, соревнуясь на дистанции 800 м, 1 500 м. В обоих случаях россиянка не сумела пройти в финал.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.