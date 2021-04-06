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Фигурное катание

Загитова рассказала, что хочет свозить свою собаку в Японию

В 2018 году собаку фигуристке подарил президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину
Алина Загитова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хочет свозить свою собаку в Японию. Об этом она рассказала журналистам.

"Масару поживает отлично. У нее в семье пополнение - у меня три собаки теперь. Хотелось бы свозить ее на родину, но она боится летать. Если только чартером, наверное", - сказала Загитова.

Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину в мае 2018 года, спортсменка мечтала о собаке, и ее желанию помогли осуществиться в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии. В мае 2018 года в Москве россиянке подарил собаку президент ассоциации Эндо Такаси, на церемонии присутствовал на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
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