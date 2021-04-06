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Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер на шоу в Москве

К середине выступления у спортсменки начинает светиться платье

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продемонстрировала на шоу "Чемпионы на льду" новый показательный номер на музыку Cinematic Orchestra. К середине выступления у спортсменки в районе солнечного сплетения начинает светиться платье.

"Это очень глубокая тема. Я чувствую любовь своих зрителей, болельщиков и безумно им благодарна. У меня загорается душа, и ее частичкой я со всеми делюсь", - рассказала она журналистам.

На вопрос журналистов, планирует ли кататься с этой программой в следующем сезоне, фигуристка ответила: "Посмотрим".

Теги
Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
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