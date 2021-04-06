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Баскетбольные еврокубки

УНИКС проиграл "Виртусу" в первом полуфинальном матче баскетбольного Еврокубка

Итальянская команда выиграла со счетом 80:76

ТАСС, 6 апреля. Российский баскетбольный клуб УНИКС на гостевой площадке со счетом 76:80 проиграл итальянской команде "Виртус" в первом матче полуфинала Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Виртуса" Милош Теодосич, в активе которого 27 очков. В составе "Уникса" больше всех очков набрал атакующий защитник Джамар Смит - 22.

Финалисты турнира будут определены в сериях до двух побед. Второй матч пройдет 9 апреля в Казани.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.

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