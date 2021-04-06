УНИКС проиграл "Виртусу" в первом полуфинальном матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 6 апреля. Российский баскетбольный клуб УНИКС на гостевой площадке со счетом 76:80 проиграл итальянской команде "Виртус" в первом матче полуфинала Еврокубка.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Виртуса" Милош Теодосич, в активе которого 27 очков. В составе "Уникса" больше всех очков набрал атакующий защитник Джамар Смит - 22.
The perfect definition of hustle? This play by @unicsbasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WJ7Hjfxf7L— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) April 6, 2021
Финалисты турнира будут определены в сериях до двух побед. Второй матч пройдет 9 апреля в Казани.
Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.