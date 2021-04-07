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"Айлендерс" победили "Вашингтон" в матче НХЛ. Варламов сыграл "на ноль"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Айлендерс", российский голкипер отразил 29 бросков
Семен Варламов (справа) AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Семен Варламов (справа)
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 7 апреля. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу забросил Брок Нельсон (54-я минута).

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отстоял "на ноль", отразив 29 бросков, и провел четвертый "сухой" матч в сезоне. Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

"Айлендерс" и "Вашингтон" набрали по 54 очка в 39 матчах и занимают первые два места в турнирной таблице Восточного дивизиона, столичная команда лидирует по дополнительным показателям.

В следующем матче "Айлендерс" 9 апреля сыграют дома против "Филадельфии", "Вашингтон" в тот же день примет "Бостон".

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