"Палмейрас" накажет Луиса Адриано за нарушение самоизоляции после заражения коронавирусом

ТАСС, 7 апреля. Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" примет административные меры по отношению к нападающему команды, бывшему игроку московского "Спартака" Луису Адриано за нарушение режима самоизоляции после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

1 апреля Адриано сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и был отправлен на карантин. По информации телеканала ESPN, 5 апреля 33-летний бразилец нарушил предписания клуба и покинул дом на машине, чтобы отвезти свою мать в магазин. По дороге он сбил велосипедиста и покинул автомобиль, чтобы оказать пострадавшему медицинскую помощь.

"Да, я не должен был выходить из дома. Допустил ошибку, признаю ее", - цитирует футболиста "Газета.Ru" со ссылкой на его Instagram.

Адриано выступает за "Палмейрас" с 2019 года, он перешел в клуб из московского "Спартака", в составе которого провел два сезона и стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Также бразилец является обладателем Суперкубка Италии в составе "Милана", шестикратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем кубка и суперкубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе "Шахтера, а также победителем клубного чемпионата в составе бразильского "Интернасьонала".