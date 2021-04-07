{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов номинирован на тренерскую премию FIDE

В список номинантов также вошел старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСC
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСC

ТАСС, 7 апреля. Федерация шахмат России (ФШР) объявила номинантов на тренерскую премию Международной шахматной федерации (FIDE), в список вошли старший тренер мужской сборной страны, президент ФШР Андрей Филатов и старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФШР.

FIDE проведет уже 14-ю тренерскую премию, в рамках которой отмечаются выдающиеся достижения среди шахматных наставников.

"Также номинировали старшего тренера юношеской сборной России Михаила Кобалию, Сергея Загребельного, Александра Костьева, Юрия Яковича, Сергея Шипова, Якова Геллера, а также куратора Музея шахмат ФШР, кандидата исторических наук Дмитрия Олейникова в категории "Книга и автор", - рассказали в ФШР.

В присуждении тренерской премии учитываются заслуги 2019 и 2020 годов, а в "авторской" номинации - книги, опубликованные в 2020 году.

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичШахматные турниры
Олимпиада-2022 в Пекине
СМИ: в Госдепе уточнили позицию США по вопросу бойкота Олимпиады в Китае
По данным газеты The Hill, Вашингтон не рассматривает возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Китае в 2022 году
Читать полностью