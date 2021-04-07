Спортивные федерации предложили ввести медстраховку для допуска к массовым мероприятиям

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Справку о допуске к массовым спортивным мероприятиям в России необходимо заменить страховкой. Такое предложение высказала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу на заседании комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Сейчас у нас одинаковые нормы для занятий и йогой в парке, и боксом, медобследование достаточно углубленное, - сказала Шойгу. - Кроме того, данный допуск был усложнен недавним постановлением Минздрава. Участники обязаны предоставлять справку, иначе они не будут допущены. Часты случаи, когда справки приобретаются, это больше физкультурно-оздоровительное мероприятие, но если случается травма, эта справка не дает гарантии на оказание помощи, поэтому каждый организатор за свой счет страхует участников, чтобы в случае травмы иметь возможность выплатить какие-то деньги и человек смог восстановиться".

"Я бы настаивала на позиции, что мы должны следовать опыту развитых стран и говорить о том, что основным допуском к мероприятиям должна быть страховка. Это 80-100 рублей, это небольшие деньги, тем более что справка может стоить в пять раз больше. И человек, если с ним что-то случится, будет защищен с точки зрения медицины. На данный момент мы подписываем отказ от претензии, но он не имеет юридической силы, и участники, и организаторы в этом не защищены", - добавила Шойгу.

В обсуждении данного вопроса также приняли участие президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, а также президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Представлявший Минздрав Алексей Зварич допустил, что страховка может быть дополнительной опцией к медицинскому допуску. "Речь идет о первичном медицинском осмотре. Мы можем отдать это на откуп страховым компаниям, мы никогда не выступали против этого. Но как метод поддержки, а не меры, которая будет заменять медицинский допуск", - отметил представитель Минздрава.