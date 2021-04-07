Саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге перенесен с мая на ноябрь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Саммит "Спорт-Аккорд", который должен был пройти в мае в Екатеринбурге, перенесен на ноябрь 2021 года, сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Да, саммит переносится на ноябрь", - сказал собеседник агентства, добавив, что новые даты проведения мероприятия - 7-12 ноября.

В оргкомитете пояснили, что перенос обеспечит большую безопасность для участников и гостей мероприятия. "Мы благодарны нашим партнерам - Екатеринбургу, Свердловской области и России - за поддержку. Благополучие наших делегатов - это приоритет, и мы верим, что перенос саммита "Спорт-Аккорд" на более поздний срок даст желающим посетить мероприятие больше времени на планирование", - цитирует оргкомитет президента SportAccord и GAIFS Рафаэля Кьюлли.

Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.