РФС планирует утвердить типовой агентский договор в интересах футболистов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в интересах игроков планирует утвердить типовой агентский договор. Об этом во время круглого стола "Юрист в сфере спорта" заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

"Прорабатываем вопрос типового агентского договора, соответствующую поправку мы бы хотели принять уже в этом году. Это позволит более слабой стороне - футболистам - иметь собственный ориентир, какой текст подписывать", - сказал Рогачев.

Также он отметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) пока не завершила реформу агентской деятельности, которая предполагает ведение максимального размера вознаграждений. "Мы ожидаем эту реформу, когда она будет завершена, сразу внесем поправки в национальный регламент", - сказал он.