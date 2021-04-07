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КХЛ

Путин наградил президента хоккейного клуба ЦСКА Есмантовича орденом Почета

Государственная награда присуждена за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игоря Есмантовича орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Наградить орденом Почета Есмантовича Игоря Вячеславовича - президента общества с ограниченной ответственностью "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА", город Москва", - говорится в документе.

Отмечается, что государственная награда присуждена за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКХЛ
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