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Шахматы

Путин наградил старшего тренера сборной России по шахматам Филатова орденом Почета

Награда была присуждена за успешное выступление сборной России на шахматной онлайн-олимпиаде

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил старшего тренера сборной России по шахматам Андрея Филатова орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Филатов удостоен награды "за успешное выступление спортивной сборной команды Российской Федерации по шахматам на первой Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде".

Орденом Дружбы награждены шахматистки Валентина Гунина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - шахматисты Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александр Грищук, Даниил Дубов, Александр Мотылев, Евгений Наер, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Александр Рязанцев, тренеры Сергей Рублевский и Сергей Яновский.

Сборная России в августе 2020 года по итогам двух матчей в финале онлайн-олимпиады обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала. Позднее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение вручить золотые медали обеим командам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичФилатов, Андрей Васильевич
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