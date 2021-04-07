Максим Марушев подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Вегас"

ТАСС, 7 апреля. Российский форвард Максим Марушев подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Марушев провел семь матчей за казанский "Ак Барс" в минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых отдал одну результативную передачу. В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) сезона-2020/21 в его активе 41 матч и 21 очко (8 шайб + 13 передач).

Россиянину 22 года, он был выбран "Вегасом" на драфте 2020 года под общим 215-м номером.