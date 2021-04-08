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Футбол в Испании

"Барселона" намерена продлить контракт с Дембеле до 2025 года

Соглашение 23-летнего нападающего с клубом истекает в 2022 году

ТАСС, 8 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле до 2025 года. Об этом сообщает портал Sport.es.

Контракт 23-летнего игрока с клубом истекает в 2022 году, клуб намерен подписать новое соглашение до конца текущего сезона.

Дембеле выступает за каталонскую команду с августа 2017 года, за это время он провел за клуб 110 матчей в разных турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 20 результативных передач. Он является двукратным чемпионом Испании, а также победителем Кубка и Суперкубка Испании.

В составе национальной сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

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