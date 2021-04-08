СМИ: дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к футболисту "Спартака" Ларссону

ТАСС, 8 апреля. Дортмундский футбольный клуб "Боруссия" рассматривает вариант с приобретением нападающего московского "Спартака" Джордана Ларссона в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Goal.com.

По информации портала, к шведскому футболисту также проявляет интерес английский "Вест Хэм".

По данным портала Transfrmarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €9 млн. Контракт шведа с московским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ларссону 23 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах за московский клуб в разных турнирах, забил 12 голов и отдал пять голевых передач.