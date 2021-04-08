СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Западной конференции КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА дома обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 224 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Линден Вей (6-я минута), Мальте Стрёмвалль (23) и Василий Подколзин (60), у проигравших отличился Максим Шалунов (44).

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в Москве 10 апреля.

ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды - в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три - ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).