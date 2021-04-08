ЦСКА обыграл французский "Вийёрбан" и одержал пятую победу подряд в Евролиге

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке со счетом 88:70 обыграл французский "Вийёрбан" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в присутствии 2 722 зрителей.

Самыми результативными игроками матча стали защитник ЦСКА Габриэль Лундберг и форвард гостей Гершон Ябуселе, в активе которых по 23 очка.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице, одержав в 33 матчах 23 победы. Клуб ранее гарантировал себе участие в плей-офф. Французская команда идет на 14-й строчке, имея в активе 13 побед в 34 играх.

Российский клуб в последнем матче регулярного сезона сыграет с греческим "Панатинаикосом" в Москве 14 апреля.