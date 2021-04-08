{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

ЦСКА обыграл французский "Вийёрбан" и одержал пятую победу подряд в Евролиге

Армейский клуб выиграл предпоследний матч регулярного чемпионата со счетом 88:70
Уилл Клайберн Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Уилл Клайберн
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке со счетом 88:70 обыграл французский "Вийёрбан" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в присутствии 2 722 зрителей.

На эту тему

Самыми результативными игроками матча стали защитник ЦСКА Габриэль Лундберг и форвард гостей Гершон Ябуселе, в активе которых по 23 очка.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице, одержав в 33 матчах 23 победы. Клуб ранее гарантировал себе участие в плей-офф. Французская команда идет на 14-й строчке, имея в активе 13 побед в 34 играх.

Российский клуб в последнем матче регулярного сезона сыграет с греческим "Панатинаикосом" в Москве 14 апреля.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
Штангистка Романова считает бронзу чемпионата Европы отличным достижением
Спортсменка отметила, что выступает не в своей весовой категории
Читать полностью