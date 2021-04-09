"Тампа" победила "Коламбус" в матче НХЛ. Василевский отразил 32 броска

ТАСС, 9 апреля. "Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Блэйк Коулман (1-я минута), Стивен Стэмкос (5), Барклай Гудроу (6), Райан Макдона (20, 39), Росс Колтон (25). У проигравших отличились Майкл Дель Зотто (18), Джек Рославик (38), Зак Веренски (51), Макс Доми (60).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 32 из 36 бросков по своим воротам. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Нападающий "Коламбуса" Михаил Григоренко отдал голевую передачу и набрал восемь очков (два гола + шесть передач) в 21 матче текущего сезона. Его одноклубник Владислав Гавриков не сумел отличиться.

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 56 очков в 40 матчах. "Коламбус" идет седьмым, имея в активе 38 очков после 42 встреч.

Следующий матч "Тампа" проведет 11 апреля в гостях против "Нэшвилла". "Коламбус" в тот же день сыграет дома с "Чикаго".

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Баффало" (6:3), "Виннипег" - "Монреаль" (4:2), "Эдмонтон" на выезде победил "Оттаву" (3:1). Голевой пас нападающего Павла Бучневича и 27 сейвов вратаря Игоря Шестеркина не спасли "Нью-Йорк Рейнджерс" от домашнего поражения в игре против "Питтсбурга" (2:5).