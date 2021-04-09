Тренер "Айлендерс" считает, что вратари Варламов и Сорокин показывают одинаковый уровень

ТАСС, 9 апреля. Клубу Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" повезло, что в составе команды есть два высококлассных российских голкипера. Такое мнение высказал главный тренер команды Барри Тротц, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В составе "Айлендерс" выступают Илья Сорокин и Семен Варламов. В ночь на пятницу Сорокин отразил 25 бросков и помог "Айлендерс" одержать победу над "Филадельфией" (3:2 Б).

"Уверенность Сорокина растет с каждым разом, когда он выходит в качестве основного вратаря, - сказал Тротц. - Нам очень повезло, что у нас есть два классных вратаря. Для нас очень важно добиваться успеха, а вратари нам помогают в этом".

Варламову 32 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах, одержал 16 побед, пропуская в среднем за матч 2,17 шайбы и отражая 92,2% бросков. 25-летний Сорокин провел 14 матчей в сезоне, одержал 10 побед, пропуская в среднем за игру 2,18 шайбы и отражая 91,5% бросков.

"Айлендерс" занимают первое место в таблице Восточного дивизиона, имея в активе 56 очков после 40 матчей.