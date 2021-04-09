Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону по состоянию здоровья

"Валерий Николаевич Польховский остается главным тренером до 31 мая, но было принято обоюдное решение, что по состоянию здоровья он не продолжит работу в этой должности, - сказал Майгуров. - С 1 июня должность станет вакантной, но, возможно, к этой дате мы предложим кандидатуру. До тех пор решением вопросов, которые входят в компетенцию главного тренера, буду заниматься я".

Во время февральского чемпионата мира в Словении Польховский был госпитализирован, его здоровье пошатнули коронавирус, которым он переболел в начале года, и неудачное выступление команды, которая на турнире завоевала одну медаль - бронзу в мужской эстафете. По итогам сезона российские биатлонистки в зачете команд заняли шестое место, по этой причине в следующем сезоне на личные гонки Кубка мира команда сможет выставлять по пять, а не шесть спортсменок.

Польховскому 67 лет, на протяжении тренерской карьеры он неоднократно привлекался к работе с национальной командой. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.