Карпин заявил, что не думает о возвращении в "Спартак"

ТАСС, 9 апреля. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин не думает о возвращении в московский "Спартак" в ближайшее время. Об этом он заявил газете "Спорт-Экспресс".

Карпин дважды возглавлял "Спартак" в период с 2009 по 2014 год, также он был генеральным директором московского клуба.

"У меня контракт с "Ростовом" до 2024 года, все помыслы только о нем. Повторю - об этом (о возвращении в "Спартак") никаких мыслей нет, - сказал Карпин. - Журналисты звонят, спрашивают, и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю".

Карпину 52 года, вместе со "Спартаком" он дважды становился серебряным призером чемпионата России. С 2017 года специалист возглавляет "Ростов".