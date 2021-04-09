Рекордное количество участников зарегистрировалось на Югорский лыжный марафон

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 апреля. /ТАСС/. Заявки на участие в международном Югорском лыжном марафоне, который пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске, подали более 2,8 тыс. человек. Это рекордное число за историю соревнований, сообщил журналистам президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин.

В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.

"Предварительно по онлайн-регистрации у нас зарегистрировались 2,8 тыс. человек. Это рекорд. Желающих очень много. Уже около 800 человек получили свои номера", - сказал Крянин. Как уточнили ТАСС в Федерации лыжных гонок Югры, заявки поступили из 50 регионов страны, а также от граждан Латвии, Казахстана, Молдавии и США.

Чемпион мира Александр Большунов отметил, что 10 апреля ожидаются непростые погодные условия, но он рассчитывает на победу. " Мысли только о победе. Завтра сложные погодные условия: тепло, дождь передают", - сказал он.

Директор "Юграмегаспорт" Валерий Радченко сообщил, что с трассой имеются сложности. "Такой холодной зимы и теплой весны, как в этом году, еще не было. Сейчас коллектив из порядка 50 человек готовит трассу. Мы надеемся, что завтра все пройдет на хорошем уровне. Есть свои сложности [с трассой], не буду рассказывать [какие]", - сказал Радченко.

В программе соревнований значатся три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. Впервые организаторы освободили участников от регистрационного взноса, чтобы как можно больше желающих приняли участие в соревнованиях. На старт выйдут российские и зарубежные гости и участники, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Среди них двукратный чемпион мира, победитель престижной многодневки "Тур де Ски", победитель Югорского лыжного марафона - 2017 Сергей Устюгов, Большунов, олимпийский чемпион Александр Легков.