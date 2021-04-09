СМИ: бывший футболист "Спартака" Максимович может перейти в "Интер"

ТАСС, 9 апреля. Сербский защитник итальянского футбольного клуба "Наполи" Никола Максимович может перейти в "Интер" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации портала, руководство миланского клуба видит в сербе замену защитнику Андреа Раннокии, который летом может покинуть "Интер" в статусе свободного агента.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €12 млн. Контракт сербского защитника с "Наполи" действует до 30 июня 2021 года.

Максимовичу 29 лет, он выступает за итальянский клуб с 2016 года. В 2018 году защитник на правах аренды выступал за московский "Спартак", в составе которого провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. В сезоне-2017/18 Максимович стал бронзовым призером чемпионата России.