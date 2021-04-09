В оргкомитете заявили, что формат эстафеты олимпийского огня может меняться из-за COVID-19

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Формат проведения этапов эстафеты олимпийского огня в Японии перед Играми в Токио может меняться в зависимости от ситуации с коронавирусом в том или ином регионе страны. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Токио глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото.

Эстафета олимпийского огня пройдет в Осаке в одном из парков без зрителей

"Мы хотим проводить эстафету олимпийского огня [в обычном формате], соблюдая все стандарты безопасности. Однако мы не можем руководствоваться только этим желанием. Мы будем гибко реагировать на ситуацию и сотрудничать с исполнительными комитетами каждого конкретного муниципалитета", - сказала она.

На этой неделе власти западной префектуры Осака, где из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса вновь вводится локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), запретили проведение этапа эстафеты олимпийского огня на улицах городов префектуры. В результате она пройдет в одном из городских парков в сокращенном масштабе и без зрителей.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village в префектуре Фукусима. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса. Эстафета продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.