{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: "Лидс" намерен подписать контракт с Агуэро

Форвард покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом

ТАСС, 9 апреля. Английский футбольный клуб "Лидс" заинтересован в подписании контракта с аргентинским форвардом Серхио Агуэро. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал 90min.com.

Агуэро покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

По информации источника, "Лидс" планирует найти замену форварду Родриго, который покинет команду летом. В клубе считают, что Агуэро будет заинтересован в переходе, так как Лидс располагается рядом с Манчестером и ему не придется переезжать.

Агуэро 32 года, в составе "Манчестер Сити" он стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

Теги
Футбол в Англии
Футбол в России
Комитет по этике РФС даст оценку действиям "Уфы" в социальных сетях 15 апреля
В среду после матча Кубка России с "Ахматом" в Twitter уфимской команды появилась запись с нецензурной лексикой в адрес судей
Читать полностью