"Авангард" сообщил об улучшении состояния хоккеиста Емелина

Емелин почувствовал себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом" в Казани (5 апреля) и был госпитализирован. Позднее хоккеист был перевезен в Москву.

"Состояние капитана "Авангарда" Алексея Емелина улучшилось. Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения", - говорится в сообщении.

Ранее издание "Бизнес-онлайн" сообщило, что игроку поставили диагноз "токсический шок печени", а в крови спортсмена были обнаружены наркотические вещества. В пятницу "Авангард" направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена подобная информация.

Емелину 34 года, он является чемпионом мира 2012 года, с 2011 по 2018 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Монреаль" и "Нэшвилл". В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка. "Авангард" ведет в серии полуфинала Кубка Гагарина против "Ак Барса" со счетом 2-1.