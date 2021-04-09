Менеджер сообщил о возвращении бойца Магомедшарипова после перерыва в полтора года

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов вернется в октагон после перерыва в полтора года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Думаю, новости будут в течение месяца. Забит подерется, скорее всего, в середине или в конце лета. Простой был немаленьким, нужно просто подраться с кем-то из топовых оппонентов. Нужно подраться, а там уже за титул".

"Думаю, за этим время не станет", - добавил собеседник агентства.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.