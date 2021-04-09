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Футбол в России

Минспорт и РФС заключили соглашение с Рязанской областью о развитии футбола

В рамках соглашения предполагается увеличить количество занимающихся футболом к 2024 году до 43 тысяч человек

ТАСС, 9 апреля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал соглашение о развитии футбола в регионе с Российским футбольным союзом (РФС) и Минспортом России, которое позволит увеличить на 65% число граждан, занимающихся этим видом спорта к 2024 году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Николай Любимов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития вида спорта "футбол" между Министерством спорта РФ, правительством Рязанской области, РФС и Рязанским региональным футбольным союзом. Документ разработан с учетом целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года", - говорится в сообщении.

Как отметил по итогам подписания документа губернатор Николай Любимов, соглашение должно существенно увеличить число рязанцев, которые систематически занимаются футболом. "Мы сможем совершенствовать и на качественно новом уровне выстраивать систему подготовки спортсменов в регионе, придать новый импульс развитию клубного футбола, продолжится укрепление тренерского состава, а также создание современной спортинфраструктуры. Сейчас в Рязанской области в этом виде спорта почти 26 тыс. человек, к 2024 году эта цифра должна вырасти до 43 тыс. человек", - сообщил Любимов.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба, отметил, что соглашение позволит сделать этот вид спорта еще более доступным. Для этого к концу 2024 года в регионе будет построен малоформатный футбольный манеж и более десяти полноразмерных полей и мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. "Отдельное внимание уделим подготовке новых квалифицированных тренеров, благодаря которым в регионе появится больше команд, в том числе детских. Система профессионального футбола, включающая в себя мужской футбольный и мини-футбольный клубы и команду женской Суперлиги, сохранится в полном объеме и продолжит устойчиво развиваться", - сообщил Матыцин.

По данным пресс-службы региона, сейчас в Рязани идет строительство крытого футбольного манежа, который позволит тренироваться спортсменам круглогодично.

Теги
Российский футболЛюбимов, Николай ВикторовичМатыцин, Олег Васильевич
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