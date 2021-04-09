СМИ: ЦСКА и "Спартак" заинтересованы в приобретении футболиста "Палмейраса" Вейги

ТАСС, 9 апреля. Российские футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Палмейраса" Рафаэлю Вейге. Об этом сообщает портал Central da Bola.

По информации источника, клубы должны в ближайшие дни отправить предложение "Палмейрасу" по игроку.

Вейге 25 лет. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 мячей. Вместе с командой полузащитник выиграл Кубок Либертадорес в 2020 году, забив 2 гола в 10 матчах.

По данным портала Transfrmarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €4,5 млн, а его контракт с бразильским клубом действует до конца 2023 года.

Ранее Вейга выступал за "Атлетико Паранаэнсе" (на правах аренды) и "Коритибу".

"Спартак" с 47 очками после 24 игр занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. ЦСКА с 43 очками располагается на четвертой позиции.