Тренер сборной отметил влияние сборов на результаты чемпионата России по плаванию

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Пловцы, которые готовились к чемпионату России за границей, выступили на соревнованиях с Казани неудовлетворительно. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Чемпионат России, по итогам которого определился состав на Олимпиаду, завершился 9 апреля.

"Те, кто были на сборах, проплыли отлично, а те, кто тренировался на стороне, проплыли неудовлетворительно. Я доволен, как говорится, 50 на 50. Мы дома тренировались, как положено. Тем, кто был за границей, писали письмо два месяца назад, предлагали тренироваться в нормальных условиях", - сказал Чепик.

Чемпионка мира, призер Олимпиад Юлия Ефимова, на постоянной основе тренирующаяся в США, не смогла отобраться на Игры в Токио на дистанции 200 м брассом.