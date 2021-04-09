УНИКС сравнял счет в полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 9 апреля. Казанский баскетбольный клуб УНИКС на своей площадке со счетом 85:81 обыграл итальянский "Виртус" во втором матче полуфинала Еврокубка.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Виртуса" Марко Белинелли, в активе которого 33 очка. В составе "Уникса" больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Айзея Канаан - 19.
Финалисты турнира определяются в сериях до двух побед. В первом матче 6 апреля "Виртус" на своей площадке обыграл УНИКС со счетом 80:76. Решающий матч пройдет 14 апреля в Болонье.
Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.
Jordan Morgan is a BEAST!! @unicsbasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dJaZJEV27d— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) April 9, 2021