УНИКС сравнял счет в полуфинальной серии баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 9 апреля. Казанский баскетбольный клуб УНИКС на своей площадке со счетом 85:81 обыграл итальянский "Виртус" во втором матче полуфинала Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Виртуса" Марко Белинелли, в активе которого 33 очка. В составе "Уникса" больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Айзея Канаан - 19.

Финалисты турнира определяются в сериях до двух побед. В первом матче 6 апреля "Виртус" на своей площадке обыграл УНИКС со счетом 80:76. Решающий матч пройдет 14 апреля в Болонье.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.