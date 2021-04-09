Россиянки обыграли португальских футболисток в первом стыковом матче за выход на Евро

Единственный гол в матче на 51-й минуте забила Нелли Коровкина. Ответный матч пройдет 13 апреля в Москве.

ТАСС, 9 апреля. Женская сборная России по футболу на выезде обыграла команду Португалии со счетом 1:0 в первом стыковом матче за попадание на чемпионат Европы, который состоится в 2022 году. Встреча прошла в Лиссабоне.

Российская команда провела первый матч под руководством нового главного тренера Юрия Красножана. Ранее эту должность занимала главный тренер женского футбольного клуба "Локомотив" Елена Фомина.

Сборная России с 24 очками в 10 матчах заняла второе место в группе А отборочного турнира Евро-2021. В рейтинге команд, занявших вторые места, россиянки стали шестыми, что дало им право принять участие в стыковых матчах.

Ранее участие в основном турнире гарантировали сборные Англии (как страна - организатор турнира), Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Финляндии, Швеции, Франции, Бельгии, Германия, которые выиграли свои группы, и команды Исландии, Италии и Австрия, занявшие первые три места в рейтинге вторых команд групп.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен и состоится с 6 по 31 июля 2022 года.