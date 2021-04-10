"Рейнджерс" обыграли "Айлендерс" в матче НХЛ. Панарин отдал две голевые передачи

В составе "Рейнджерс" отличились Алексис Лафренье (27-я минута), Колин Блеквэлл (31), Ки-Андре Миллер (52), Мика Зибанежад (59, в пустые ворота). Единственную шайбу у "Айлендерс" забросил Энди Грин (35).

ТАСС, 10 апреля. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и набрал 42 очка (12 голов + 30 передач) в 29 матчах текущего сезона. Вратарь команды Александр Георгиев отразил 31 бросок, форварды "Рейнджерс" Павел Бучневич и Виталий Кравцов не сумели отличиться. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отбил 32 броска.

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 43 очка в 40 матчах. "Айлендерс" идут на второй строчке с 56 очками за 41 игру. Следующий матч команды проведут 4 апреля в Баффало.

В следующем матче "Айлендерс" и "Рейнджерс" вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет 12 апреля.