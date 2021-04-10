Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Овечкин набрал 36 очков (21 гол + 15 передач) в 37 матчах текущего сезона. Капитан "Вашингтона" забросил 727-ю шайбу в 1 189 играх регулярных чемпионатов, что является шестым результатом в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1 487 матчах). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731). Среди них карьеру продолжает только Ягр, играющий за клуб "Рытиржи Кладно" во втором дивизионе чемпионата Чехии.

Овечкин забросил 457-ю шайбу в равных составах и вышел по этому показателю на чистое шестое место в истории НХЛ, обойдя Халла (456). Лидирует Гретцки (617). Хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться.

"Вашингтон" набрал 54 очка в 40 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. "Баффало" занимает последнюю позицию с 24 очками за 40 игр. Следующий матч "Вашингтон" проведет 12 апреля в гостях против "Бостона", "Баффало" 11 апреля сыграет на выезде с "Филадельфией".

В другом матче игрового дня "Питтсбург" в гостях обыграл "Нью-Джерси" (6:4).