ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона на дистанции 50 км свободным стилем, который прошел в Ханты-Мансийске.

Вторым стал Рауль Шакирзянов, третьим - Никита Поршнев.

"Первый круг мы проехали все вместе, и после него я немного вышел вперед. После решил немного ускориться, увидел, что ребята отстают, и продолжил в своем темпе", - сказал Большунов после финиша.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На недавнем чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал четыре золотые медали - в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете.

В программе Югорского марафона были три дистанции свободным стилем: 5, 25 и 50 км. Всего на старт вышло более 2 тыс. человек. В текущем году впервые организаторы освободили участников от регистрационного взноса, чтобы как можно больше желающих вышло на старт.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.